A partida de abertura da temporada 2026-2027 do Campeonato Espanhol, entre Deportivo Alavés e Getafe, testemunhou os primeiros lances de arbitragem polêmicos, depois que o árbitro Manuel Jesús Ordóñez sacou o cartão vermelho para Kiko Femenía, obrigando o Getafe a completar o jogo com 10 jogadores.

Segundo o que noticiou a rádio "Cadena SER", a expulsão de Femenía veio após uma entrada dura sobre Adebayo, depois que o jogador do Getafe se atrasou na disputa após a defesa do Alavés afastar a bola, derrubando o adversário no chão enquanto sua perna estava estendida e o pé levantado, o que levou o árbitro a considerar a entrada uma falta que exige a expulsão direta.

O especialista em arbitragem Iturralde González considerou que a decisão da expulsão era, em princípio, justificada, apontando, antes da revisão pela tecnologia do árbitro de vídeo assistente, que Femenía entrou com força, com a perna estendida e o pé levantado, características que se aplicam às faltas graves que exigem punição severa.

Mas a polêmica não girou em torno da natureza da entrada, mas sim das imagens que o árbitro recebeu durante a revisão pela tecnologia de vídeo, uma vez que lhe foram exibidos lances distantes e pouco nítidos, o que tornou o processo de verificação do lance mais difícil, de acordo com a análise de arbitragem que acompanhou a partida.

Iturralde disse que o árbitro estava a uma distância muito próxima do lance e tinha uma visão clara, considerando que ele não precisava, em princípio, da intervenção da tecnologia de vídeo para tomar a decisão, mas ao mesmo tempo expressou sua ressalva quanto à qualidade das imagens exibidas durante a revisão, afirmando que os lances disponíveis não permitem confirmar o ocorrido de forma completa.

A qualidade das imagens provocou amplas críticas dos comentaristas da partida, que manifestaram surpresa com a baixa nitidez dos lances apresentados ao árbitro nos primeiros jogos da temporada, em meio a pedidos pela necessidade de fornecer imagens mais precisas na revisão de decisões de arbitragem decisivas.

Por fim, o cartão vermelho foi mostrado a Femenía, deixando o Getafe completar o primeiro tempo com 10 jogadores, enquanto a decisão aumentou a tensão do confronto e acendeu precocemente a polêmica em torno do desempenho da arbitragem e da tecnologia de vídeo na nova temporada do Campeonato Espanhol.