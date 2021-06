Com Weverton no gol e "mistério" Brasil encerra a preparação para encarar a Colômbia

Tite faz mistério mas deve promover algumas mudanças; Everton Ribeiro vive expectativa de ser titular

A seleção brasileira encerrou, na tarde desta terça-feira (22), a preparação para encarar a Colômbia, nesta quarta, pela quarta rodada do grupo B da Copa América. Com mistério, Tite liberou as imagens apenas do aquecimento e depois fechou o restante da atividade. Sendo assim, a única mudança confirmada até o momento é no gol, com Weverton iniciando a partida.

O zagueiro Felipe, que vem tratando uma lesão no joelho direito, não apareceu no campo. A comissão técnica aguarda novos exames para decidir se o jogador continua com o grupo ou terá que ser cortado. O jovem Luan Patrick, do Athletico-PR, foi chamado às pressas para completar o elenco e participou da atividade.

Apesar de deixar claro que não gostaria de fazer muitas mudanças na estrutura da equipe, existe a possibilidade de Tite começar a partida com outras novidades, como por exemplo o meia Everton Ribeiro. O jogador, entrou bem contra o Peru e vive a expectativa de começar jogando contra a Colômbia. Além disso, Tite também pode promover alguns retornos como o de Marquinhos na zaga e Casemiro no meio-campo. A dupla foi poupada na última rodada.

Durante coletiva de imprensa, nesta terça, o goleiro Weverton falou da importância de aproveitar as oportunidades para se firmar na seleção brasileira.

"A gente sabe realmente o quanto é concorrida a posição de goleiro. Sempre foi em todo o histórico da Seleção Brasileira. É procurar fazer o melhor, agarrar a oportunidade, fazer um grande jogo e manter o nível que todos estão tendo. Aproveitar a oportunidade e se firmar, esse é o objetivo".

Este será apenas o quinto jogo de Weverton com a camisa da seleção brasileira principal, ele já esteve presente em 25 convocações, mas tem forte concorrência com Alisson e Ederson. Sabendo da qualidade dos três arqueiros à disposição, Tite tem promovido uma espécie de rodízio no gol.

Com 9 vitórias seguidas e para manter os 100% de aproveitamento na Copa América, a seleção brasileira chega embalada para o duelo contra a Colômbia, nesta quarta-feira (23), às 21h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.