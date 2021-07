Com Viña de saída, Palmeiras avança em negociação por lateral Jorge

Verdão tenta a contratação de ex-lateral esquerdo de Flamengo e Santos. A ideia é que o jogador de 25 anos chegue em definitivo ao Allianz Parque

O Palmeiras se prepara para a iminente saída de Mathias Viña para a Roma, da Itália, no mercado da bola. O clube já fez contato com o estafe de Jorge, atualmente no Monaco, e tenta repatriá-lo na próxima janela de transferências. As conversas estão avançadas, mas dependem da situação do lateral esquerdo uruguaio, que está perto de se transferir para a Roma.

O departamento de futebol palmeirense entrou em contato com o estafe do lateral, liderado pelo empresário Eduardo Uram, e já apresentou a sua ideia para um possível retorno ao Brasil. As tratativas são conduzidas pelo diretor de futebol Anderson Barros.

O atleta tem contrato até junho de 2022 no Monaco, e a ideia do Palmeiras é contratá-lo agora em definitivo. O clube alviverde também já conversa com a equipe que joga a liga francesa a fim de buscar um acerto.



(Foto: AS Monaco Officiel)

A Goal apurou que o lateral esquerdo Jorge, ex-Flamengo e Santos, deu sinal positivo para uma volta ao Brasil no mercado da bola. Negociado ao Monaco, da França, em 2016, o atleta acumulou empréstimos em sua passagem pela Ligue 1. Ele defendeu Porto, Santos e Basel desta forma.

Na temporada passada, Jorge esteve à disposição do Basel, entrando em campo em apenas cinco oportunidades, todas na condição de titular. O lateral atuou por 414 minutos em sua passagem pelo time suíço até o início de dezembro, quando sofreu uma ruptura nos ligamentos cruzados do joelho que o tirou do restante da temporada na Suíça.

Em meio às tratativas para repatriar Jorge, o Palmeiras negocia o lateral esquerdo Mathias Viña para a Roma, da Itália. A negociação é avaliada em 12 milhões de euros (R$ 73,7 milhões na cotação atual). Ainda há a possibilidade de acrescentar dois milhões de euros (R$ 12,3 milhões) por metas atingidas pelo jogador em sua passagem pelo futebol italiano. A diretoria da Roma já confirma a saída do jogador, enquanto o Verdão é cauteloso sobre a situação.