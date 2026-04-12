Com uma risada e uma mensagem... Yassal surpreende a arbitragem saudita antes do confronto contra o Al-Duhail

O alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli saudita, fez questão de falar sobre a controvérsia arbitral que a equipe enfrentou contra o Al-Fayha, antes do esperado confronto contra o Al-Duhail do Catar, amanhã, segunda-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Uma polêmica acirrada surgiu nos últimos dias, na noite em que o Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1 na 29ª rodada da Liga Roshen, devido à não marcação de dois pênaltis a favor do “Al-Raqi”.

A crise surgiu depois que o árbitro se recusou a marcar o segundo pênalti, em meio a protestos da comissão técnica e dos jogadores do Al-Ahli, que receberam uma reprimenda inesperada do quarto árbitro, que exigiu que esquecessem o campeonato nacional e se concentrassem na Ásia.

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A atitude do árbitro levou o atacante inglês Ivan Tony e Yassine a atacá-lo, antes que o Al-Ahli emitisse um comunicado oficial exigindo as gravações de áudio para preservar seus direitos.

Yasle aproveitou a coletiva de imprensa da partida contra o Al-Duhail para fazer alusão ao incidente, dizendo: “Sabemos como manter nossa concentração bem, e sempre enfrentamos os desafios e os superamos, como aconteceu recentemente no campeonato.”

E acrescentou, rindo: “Podemos superar a crise do campeonato e seguir em frente rumo ao topo, e o que aconteceu não vai nos afetar contra o Al-Duhail, pois estamos muito focados em conquistar a vitória e o título no final das contas”.

O técnico alemão confirmou que jogar em Jeddah representa um grande incentivo para sua equipe conquistar o título, explicando que o “Al-Raqi” não sofre nenhuma pressão por ser o atual campeão.

Sobre o confronto contra o Al-Duhail, o técnico alemão disse: “Enfrentaremos um adversário difícil, mas a equipe está pronta para conquistar a vitória e a classificação, a fim de alegrar a torcida”.