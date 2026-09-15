Com uma foto e uma frase curta: Barcelona envia nova mensagem a Hamza Abdelkarim

O Barcelona enviou, nesta terça-feira, uma nova mensagem ao seu jovem craque egípcio Hamza Abdelkarim, antes da cerimônia de assinatura de seu novo contrato com o clube catalão.

O Barcelona havia anunciado, na última sexta-feira, ter chegado a um acordo com Hamza Abdelkarim para renovar seu vínculo com o Barça até 2030, com a cerimônia de assinatura do novo contrato marcada para esta terça-feira.

Antes do início da cerimônia de assinatura do contrato, o Barcelona publicou em sua página oficial no "X" uma foto de Hamza Abdelkarim, com uma das pirâmides ao fundo e a estátua da Esfinge, e a legendou dizendo: "Nasceu no Egito, e seu destino está em Barcelona".

Hamza havia chegado ao Barcelona vindo do Al Ahly egípcio, em janeiro passado, para passar 6 meses por empréstimo com a equipe reserva, antes de o clube catalão decidir acionar a cláusula de compra definitiva por 1,5 milhão de euros.

O jovem craque egípcio atuou com a equipe principal durante o período de preparação para a nova temporada, e teve um desempenho de destaque, marcando 4 gols em 5 partidas, o que convenceu o técnico alemão Hans Flick e os dirigentes do Barça.

Hamza Abdelkarim esteve no banco de reservas do Barcelona em todas as partidas anteriores desde o início da temporada atual, e disputou alguns minutos na goleada sobre o Rayo Vallecano (5 a 2) na terceira rodada de La Liga.

Vale lembrar que Hamza Abdelkarim foi um dos jogadores da seleção do Egito que disputou a Copa do Mundo de 2026, na qual o elenco egípcio chegou às oitavas de final pela primeira vez, num feito histórico.

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