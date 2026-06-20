Com uma dupla histórica... Robby reaviva as memórias da Geração de Ouro da Holanda de meio século atrás

O atacante do Sunderland inglês, Brian Proby, inscreveu seu nome nos anais da Copa do Mundo, depois de levar a seleção da Holanda a uma vantagem de 2 a 0 sobre a Suécia, no primeiro tempo da partida disputada pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Proby marcou os dois gols de sua seleção nos primeiros 17 minutos da partida, dando aos “Molinos” uma vantagem inicial.

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De acordo com o site francês “stats foot”, Probi se tornou o jogador mais jovem a marcar dois gols em uma Copa do Mundo desde o alemão Lukas Podolski, que também marcou dois gols contra a Suécia nos primeiros 12 minutos do confronto entre as duas seleções na Copa do Mundo de 2006, em 24 de junho.

E a conquista de Probi não parou por aí, já que ele também se tornou o jogador mais jovem a marcar dois gols pela seleção da Holanda em uma Copa do Mundo, desde Johan Neeskens contra a Bulgária, em 23 de junho de 1974.

Probi alcançou essa marca aos 24 anos e 4 meses, enquanto Neskins tinha 22 anos e 9 meses quando marcou seus dois gols históricos, há mais de cinco décadas.



