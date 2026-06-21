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Com uma declaração contundente... Klopp rebate as críticas da lenda holandesa

Países Baixos
Copa do Mundo
J. Klopp
V. van Dijk
R. van der Vaart
Países Baixos

Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, saiu em defesa de seu ex-jogador Virgil van Dijk, após as críticas recebidas pelo capitão da seleção holandesa, na sequência do empate de sua seleção contra o Japão na Copa do Mundo.

A seleção holandesa estreou na Copa do Mundo com um empate em 2 a 2 contra o Japão, mas se recuperou e derrotou a Suécia por 5 a 1 na segunda rodada da fase de grupos.

Rafael van der Vaart, ex-jogador da seleção holandesa, dirigiu críticas contundentes a Van Dijk por ter cometido um erro no segundo gol do Japão.

Van der Vaart disse, na televisão oficial holandesa, que o desempenho de Van Dijk o chocou negativamente, chegando a compará-lo a um Boeing 747 fazendo uma curva.

O jornal “AS” informou que Klopp, que atualmente trabalha como comentarista no canal Magenta TV, considerou as declarações de Van der Vaart exageradas.

Copa do Mundo
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Países Baixos
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Klopp disse: “Não tenho certeza se Rafael van der Vaart merece sequer ser mencionado, mas se algum dia ele disser algo positivo sobre qualquer jogador, ficarei feliz em levá-lo a sério novamente”.

E acrescentou: “Parece que ele vê alguma coisa, depois acrescenta um toque literário, mas no fim das contas acaba se enganando. Sinceramente, isso não é importante”.

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