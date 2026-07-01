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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Com uma declaração clara... Yamal levanta a bandeira da rendição diante de Cristiano Ronaldo

Espanha x Áustria
Espanha
Áustria
Copa do Mundo
Portugal x Croácia
Portugal
Croácia
C. Ronaldo
L. Yamal
L. Messi
Espanha
Áustria
EUA
Portugal
Croácia
Canadá
Argentina

Lamine não planeja ficar por muito tempo

O jovem astro espanhol Lamine Yamal descartou logo de cara a possibilidade de igualar ou quebrar um dos recordes históricos da Copa do Mundo, detido pelo lendário português Cristiano Ronaldo, ao afirmar que não se imagina disputando seis edições do torneio.

As declarações de Yamal vieram poucos dias após o feito histórico alcançado por Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador na história do futebol a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

Embora Yamal, graças à sua pouca idade, fosse amplamente considerado um dos principais candidatos a igualar ou até mesmo superar esse feito no futuro, o jogador espanhol mostrou-se bastante realista em relação à sua longa carreira nos campos.

Yamal disse, em declarações divulgadas pelo renomado jornalista Fabrizio Romano em sua conta na plataforma X: “Não consigo me imaginar jogando seis edições da Copa do Mundo, nem continuando a jogar até os quarenta anos, de jeito nenhum”.

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Ronaldo entrou para a história na Copa do Mundo de 2026 após marcar um gol contra o Uzbequistão, tornando-se o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

Vale lembrar que Lionel Messi, lenda da Argentina, também participou de seis edições, mas não conseguiu marcar gols na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

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