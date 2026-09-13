O Napoli conquistou uma vitória preciosa diante do Bologna por 1 a 0, neste domingo, na partida que reuniu as duas equipes no estádio Diego Armando Maradona, pela quarta rodada do Campeonato Italiano, garantindo ao time do sul três novos pontos em sua trajetória na competição.

O único gol da partida saiu dos pés de Stanislav Lobotka, aos 66 minutos, depois que o jogador do Napoli conseguiu balançar as redes do Bologna e dar a vantagem à sua equipe, tornando-se um gol suficiente para decidir o confronto em favor dos mandantes e manter a liderança no placar até o apito final.

A partida teve ainda um gol a favor do Bologna, marcado por Arthur Theate, aos sete minutos, mas o árbitro decidiu anulá-lo por impedimento, após recorrer à tecnologia do vídeo.









O Napoli elevou sua pontuação para 6 pontos, ocupando a nona posição na tabela de classificação do Campeonato Italiano, depois de conquistar duas vitórias e sofrer duas derrotas nas primeiras quatro rodadas, em um início no qual a equipe busca recuperar seu equilíbrio e brigar pelas primeiras posições.

Por outro lado, o Bologna manteve seus resultados irregulares na competição, com sua pontuação estagnada em apenas um ponto na décima sexta posição, permanecendo sem qualquer vitória até o momento, contando apenas com um empate e três derrotas nas primeiras quatro partidas do Campeonato Italiano.

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