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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

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Com um recorde inglês... O City fecha sua primeira contratação

Mercado da bola
Premier League
E. Anderson
Nottingham Forest
Manchester City
England

O Manchester City fechou sua primeira contratação do verão para reforçar o elenco na próxima temporada 2026-2027.

Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, informou, por meio de sua conta no site X, que o Manchester City fechou acordo para contratar Elliot Anderson, estrela do Nottingham Forest.

Ele acrescentou: “Foi alcançado um acordo definitivo entre o Manchester City e o Nottingham Forest para concretizar a transação, por um valor que pode chegar a 130 milhões de libras esterlinas”.

Ele continuou: “Fontes internas do Manchester City confirmaram que o acordo foi totalmente concluído, após as negociações chegarem à fase final, conforme já havia sido divulgado na semana passada”.

Ele destacou: “Anderson comunicou hoje à diretoria do Nottingham Forest seu desejo de deixar o clube e dar continuidade à transferência”.

Romano esclareceu: “O jogador inglês passará por exames médicos nos Estados Unidos, como etapa preparatória para a conclusão oficial da transação”.

Elliot Anderson está atualmente defendendo a seleção de seu país na Copa do Mundo, sabendo-se que seu contrato com o Nottingham se estende até o verão de 2029.

A BBC informou que a transferência de Anderson para o Manchester City se tornará a mais cara da história do futebol inglês.

E acrescentou: “O valor da transação de Anderson ultrapassará o recorde anterior na Inglaterra, que foi a transferência do atacante Alexander Isak do Newcastle para o Liverpool, por 125 milhões de libras no verão passado”.

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