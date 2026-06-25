Com um recorde inglês... O City fecha sua primeira contratação

O Manchester City fechou sua primeira contratação do verão para reforçar o elenco na próxima temporada 2026-2027.
Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, informou, por meio de sua conta no site X, que o Manchester City fechou acordo para contratar Elliot Anderson, estrela do Nottingham Forest.
Ele acrescentou: “Foi alcançado um acordo definitivo entre o Manchester City e o Nottingham Forest para concretizar a transação, por um valor que pode chegar a 130 milhões de libras esterlinas”.
Ele continuou: “Fontes internas do Manchester City confirmaram que o acordo foi totalmente concluído, após as negociações chegarem à fase final, conforme já havia sido divulgado na semana passada”.
Ele destacou: “Anderson comunicou hoje à diretoria do Nottingham Forest seu desejo de deixar o clube e dar continuidade à transferência”.
Romano esclareceu: “O jogador inglês passará por exames médicos nos Estados Unidos, como etapa preparatória para a conclusão oficial da transação”.
Elliot Anderson está atualmente defendendo a seleção de seu país na Copa do Mundo, sabendo-se que seu contrato com o Nottingham se estende até o verão de 2029.
A BBC informou que a transferência de Anderson para o Manchester City se tornará a mais cara da história do futebol inglês.
E acrescentou: “O valor da transação de Anderson ultrapassará o recorde anterior na Inglaterra, que foi a transferência do atacante Alexander Isak do Newcastle para o Liverpool, por 125 milhões de libras no verão passado”.