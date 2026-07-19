Com um placar chocante... A Argentina experimenta o sofrimento da França diante da Espanha

A seleção espanhola impôs seu domínio absoluto sobre o andamento do primeiro tempo da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina, forçando o time de Lionel Messi a registrar um recorde negativo sem precedentes na história do torneio, o que reflete a magnitude da superioridade imposta pela “La Roja” durante os primeiros 45 minutos.

De acordo com a rede “Opta”, especializada em estatísticas do futebol, a Argentina não conseguiu tocar na bola nem uma única vez dentro da área da Espanha durante o primeiro tempo, em um cenário raro que ocorreu apenas algumas vezes desde o início do registro desses dados na edição de 1966.

A rede explicou que a seleção argentina se tornou apenas a terceira seleção a atingir esse número negativo no primeiro tempo de uma final da Copa do Mundo, depois de já ter passado pela mesma situação na final da Copa do Mundo de 1990 contra a Alemanha Ocidental.

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Além disso, a final da Copa do Mundo de 2022 também viu a França registrar o mesmo recorde contra a Argentina, quando os “Galo” não conseguiram tocar na bola dentro da área adversária durante o primeiro tempo, antes que a partida voltasse a ficar emocionante no segundo tempo.

Esse número confirma o grau de domínio espanhol, depois que os jogadores da “La Roja” conseguiram neutralizar os principais pontos-chave do jogo da Argentina, com destaque para Lionel Messi, que se viu completamente afastado das áreas de perigo, diante da alta pressão e da grande posse de bola imposta pela seleção espanhola.

A seleção espanhola já havia conseguido impor essa mesma superioridade sobre a França na última partida das semifinais, que “La Roja” venceu por 2 a 0.