Com tornozelo menos inchado, Neymar evolui e anima a seleção brasileira

Camisa 10 tem feito tratamento em tempo integral e pode ficar à disposição já na terceira rodada

Três dias depois de sair lesionado diante da Sérvia, na estreia da Copa do Mundo do Qatar, Neymar apresenta evolução e anima a comissão técnica da seleção brasileira. O jogador, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito com edema ósseo, está com o local menos inchado e já caminha com mais facilidade.

Conforme a GOAL trouxe, o entorno do atacante segue acreditando que ele poderá ficar à disposição na terceira rodada, diante de Camarões, dia 2/12. No entanto, caso o Brasil vença a Suíça nesta segunda-feira, pela segunda rodada, e se classifique de forma antecipada, o camisa 10 deve seguir fora mesmo se já tiver condições de jogo para que esteja 100% nas oitavas de final.

Neymar tem se dedicado bastante para voltar o quanto antes. O camisa 10 faz fisioterapia em tempo integral. Durante coletiva de imprensa neste domingo (27), Marquinhos disse que seu companheiro de PSG trata a lesão 24 horas por dia.

"Não sabemos quando [ele vai voltar], mas esperamos o mais rápido possível para ele estar bem, com saúde mental e física também, mas hoje eu o vejo muito melhor. É importante estar com a cabeça boa no momento de uma lesão, influencia muito na recuperação. Eu vejo ele muito bem e confiante na volta dele, isso é muito bom para ajudar na questão do retorno. Ele está muito focado. Está dormindo na fisioterapia, 24 horas por dia para que possa estar de volta”, disse o zagueiro.

Depois de um baque inicial, o astral de Neymar também melhorou. O atacante ficou sentido com a lesão por conta do histórico, mas recebeu bastante apoio no vestiário. Uma pessoa próxima ao atleta disse que ele está confiante não só no retorno como também no desempenho que pode entregar com a Amarelinha ainda nesta Copa do Mundo.







A seleção brasileira entra em campo nesta segunda-feira (28), às 19h no horário local, às 13 no horário brasileira. Com três pontos, a equipe de Tite lidera o grupo G da Copa do Mundo do Qatar