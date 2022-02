Com "sim" de Fabrício Bruno, Flamengo fica perto de contratar zagueiro do Red Bull Bragantino

O Flamengo está muito próximo de acertar a contratação de Fabrício Bruno, do Red Bull Bragantino. Segundo soube a GOAL, o time carioca já tem o "sim" do zagueiro e está disposto a pagar a multa rescisória (cerca de R$ 15 milhões) para fechar com o jogador.

Aos 25 anos, Fabricio é titular do Red Bull ao lado de Leo Órtiz e se destacou nas últimas duas temporadas. O jogador chegaria para preencher uma carência no setor indicada pelo técnico Paulo Sousa.

Mais artigos abaixo

As conversas foram iniciadas na semana passada e há otimismo por um desfecho em breve. Braz e Spindel deixaram tudo muito bem encaminhado antes de viajarem para Londres, onde negociam a compra de Andreas Pereira com o Manchester United.

Fabrício Bruno é um dos capitães do Red Bull Bragantino. Ao todo, o zagueiro soma 82 jogos e três gols pelo clube paulista. A notícia das conversas foi trazida primeiramente pelo "GE".