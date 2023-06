Com São Januário interditado, onde o Vasco enfrenta o Cuiabá pelo Brasileirão?

Cruzmaltino foi punido pelo STJD após confusões no estádio São Januário

Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco confirmou que fará seu jogo contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (26), às 21h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O Cruzmaltino não poderá jogar em São Januário porque o estádio foi interditado pelo STJD.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu que o estádio ficará interditado por 30 dias após o pedido da Procuradoria do órgão. Além disso, foi determinado que os jogos do time vão acontecer com portões fechados durante este período.

A decisão se deu após uma confusão e cenas de violência na derrota do time carioca para o Goiás na última quinta-feira (22), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. A medida também proíbe a entrada da torcida do Vasco em jogos como visitante.

Com isso, a equipe mandará seus jogos no Luso-Brasileiro, onde atuou por duas vezes, no Campeonato Carioca, nesta temporada. A equipe também estuda em atuar no estádio Nilton Santos.