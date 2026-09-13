Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-C1-UNIONAFP

Traduzido por

Com salário astronômico na Líbia: Sofiane Boufal desembarca em Trípoli

Mercado da bola
Marrocos
Al-Ittihad
S. Boufal
Marrocos
Líbia

Qual é o número?

O marroquino Sofiane Boufal chegou à Líbia neste domingo, em preparação para concretizar sua transferência ao clube Al-Ittihad, depois de se tornar jogador livre após deixar o Le Havre francês durante a janela de transferências de verão.

O site marroquino "Hespress" informou que Boufal, de 32 anos, chegou à Líbia para assinar com o Al-Ittihad, em uma negociação que ocorre após o fim de seu vínculo com o Le Havre, ao qual havia se juntado durante a janela de transferências de inverno da temporada passada.

Boufal disputou 17 partidas pelo Le Havre, nas quais marcou um gol e deu 4 assistências, antes de deixar o clube e ficar disponível para uma transferência gratuita.

Segundo o relatório, o jogador marroquino despertou o interesse de vários clubes europeus, especialmente na segunda divisão francesa e no Campeonato Espanhol, mas seu destino mais provável parece ser o Campeonato Líbio, através do Al-Ittihad.

A "Hespress" apontou que Boufal receberá, de acordo com os relatos, um salário anual superior a 4 milhões de euros na Líbia, caso o acordo seja concluído oficialmente.

Africa Cup of Nations Qualification
Marrocos crest
Marrocos
MAR
Gabão crest
Gabão
GAB

Boufal possui ampla experiência nos gramados europeus, após ter passado por vários clubes, além de sua trajetória internacional com a seleção de Marrocos, da qual foi um dos integrantes nos últimos anos.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google