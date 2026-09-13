Com salário astronômico na Líbia: Sofiane Boufal desembarca em Trípoli

O marroquino Sofiane Boufal chegou à Líbia neste domingo, em preparação para concretizar sua transferência ao clube Al-Ittihad, depois de se tornar jogador livre após deixar o Le Havre francês durante a janela de transferências de verão.
O site marroquino "Hespress" informou que Boufal, de 32 anos, chegou à Líbia para assinar com o Al-Ittihad, em uma negociação que ocorre após o fim de seu vínculo com o Le Havre, ao qual havia se juntado durante a janela de transferências de inverno da temporada passada.
Boufal disputou 17 partidas pelo Le Havre, nas quais marcou um gol e deu 4 assistências, antes de deixar o clube e ficar disponível para uma transferência gratuita.
Segundo o relatório, o jogador marroquino despertou o interesse de vários clubes europeus, especialmente na segunda divisão francesa e no Campeonato Espanhol, mas seu destino mais provável parece ser o Campeonato Líbio, através do Al-Ittihad.
A "Hespress" apontou que Boufal receberá, de acordo com os relatos, um salário anual superior a 4 milhões de euros na Líbia, caso o acordo seja concluído oficialmente.
Boufal possui ampla experiência nos gramados europeus, após ter passado por vários clubes, além de sua trajetória internacional com a seleção de Marrocos, da qual foi um dos integrantes nos últimos anos.