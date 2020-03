Com rubro-negros no radar, convocação de Tite causa expectativa no Flamengo

Comissão técnica, que divulga lista dos 23 convocados nesta sexta, tem acompanhado de perto o desempenho dos atletas do time carioca

Nesta sexta-feira (6), o técnico Tite divulga a lista dos 23 convocados para a estreia do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, evento que mexe com as expectativas no , uma vez que o atual campeão da e do Brasileirão pode emplacar alguns nomes na relação.

Um deles é Gabigol. O camisa 9 do Flamengo foi o principal artilheiro do no ano passado e começou a temporada novamente em alta. Gabigol é seguido de perto pela comissão técnica e tem grandes chances de figurar na convocação desta sexta-feira.

Além de Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo Caio também fazem parte dos planos de Tite, mas as lesões sofridas pela dupla, que está afastada dos gramados desde o primeiro jogo da final da Recopa, pode deixá-los fora desses dois primeiros jogos. Em contato direto com o Flamengo, a comissão técnica recebeu a informação de que os dois terão condição de jogo no final do mês. Caberá a Tite decidir apostar neles.

No meio-campo, Gerson também tem chances. O setor é, inclusive, uma das posições onde Tite mais deve mexer. Assim, as atuações recentes do volante o credenciam para ao menos alimentar a expectativa por essa convocação. O que pode pesar contra é o pedido de dispensa da seleção sub-23 que disputou o Pré-olímpico em janeiro.

Quem também vive boa fase e espera uma chance é Ribeiro. O meia é o maestro do Flamengo e um dos melhores jogadores no Brasil com capacidade de atuar pelo lado direito, outra posição que a seleção brasileira ainda busca mais opções.

Para finalizar, Filipe Luís, citado por Tite como um dos nomes cotados para a lateral esquerda, também pode aparecer na lista, ainda que a chance seja menor em relação aos citados acima. A experiência e a liderança do jogador do Flamengo são atributos que podem convencer o treinador neste início das Eliminatórias.

A diretoria do Flamengo sabe que o elenco está valorizado e gosta disso, mas se preocupa com as partidas que não serão "data Fifa, como no caso dos . Internamente, os dirigentes se articulam para que os atletas sejam convocados apenas nas Eliminatórias.

A convocação acontece nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a partir das 11h. Depois de divulgar a lista, o técnico Tite vai conceder entrevista coletiva. O Brasil estreia a competição no dia 27, em Recife, contra a . No dia 31 encara o , em Lima.