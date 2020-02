Com Recopa, Flamengo pode igualar marca que é só do Botafogo

Dentre os cariocas, o Glorioso é que conquistou um título internacional dentro do Maracanã

Além do incentivo para conquistar mais uma taça, neste que já é um dos períodos mais vitoriosos de sua história, o duelo decisivo pela , contra o Independiente Del Valle, também pode fazer o igualar a marca de um rival.

Dentre os times cariocas, apenas o conquistou um título reconhecido internacionalmente dentro Maracanã. Foi em 1993, quando o Glorioso bateu o nos pênaltis para ser campeão da Copa Conmebol – precursora da atual . O feito, até hoje, é motivo de orgulho para os alvinegros.

Botafogo: Único clube carioca campeão de um título internacional no Maracanã! ⭐️ Botafogo campeão da Conmebol (Sulamericana) de 1993. pic.twitter.com/AHcSiWNF0Q — FalaGlorioso ★彡 (@VaiFalaGlorioso) March 25, 2017

Ainda que a Recopa seja apenas um jogo de ida e volta, e não uma competição mais alongada como foi o caso da Copa Conmebol, caso o Flamengo ganhe poderá também acabar com esta exclusividade do rival.

No duelo de ida, Flamengo e Independiente Del Valle empataram por 2 a 2 em Quito. A volta será disputada nesta quarta-feira (26), no Maracanã, e terá transmissão exclusiva do DAZN.