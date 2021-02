Com Pepê no Porto, Grêmio de Renato movimenta mais de 100 milhões de euros em vendas

Além de títulos importantes, a terceira (e atual) passagem de Portaluppi como técnico movimentou os cofres do Tricolor

O Grêmio anunciou a venda de Pepê para o Porto, de Portugal. O atacante assinou com a equipe lusa por cinco anos e atravessará o oceano no segundo semestre de 2021 – o que lhe dará tempo de ajudar o time na final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras.

A transação movimentou um total de 15 milhões de euros (cerca de R$ 98,1 milhões na cotação atual), dentre os quais € 10 milhões (cerca de R$ 65,4 milhões) estarão destinados apenas ao Tricolor Gaúcho.

A venda de Pepê é, nos valores absolutos, a terceira maior da história do Grêmio. Este Top 3, que inclui Arthur (para o Barcelona, em 2018) e Everton Cebolinha (para o Benfica, em 2020), está inserido no período em que o técnico Renato Portaluppi chegou para a sua terceira passagem como treinador do clube. Foi nesta sua atual estadia, iniciada em setembro de 2016 e que perdura até hoje, que Renato conseguiu ser ídolo tanto como treinador quanto nos tempos de jogador.E isso é um feito gigante por si só.

A boa capacidade de talhar valores jovens, em um período marcado por títulos de Copa do Brasil (2016) e Libertadores (2017) – além dos estaduais -, ajuda a explicar como o Grêmio passou a ser um bom vendedor enquanto segue competindo pelas principais taças.

Considerando as negociações levando em conta o euro, moeda que melhor unifica as transações do futebol mundial, e considerando os valores totais destas negociações, o Grêmio já movimentou, pelo menos, € 123, 67 milhões em vendas e empréstimos.

Como o câmbio em real sofreu grandes alterações, não seria tão correto fazer uma conversão com este valor total e o câmbio de hoje. De qualquer maneira, é um retrato que mostra o quanto o Grêmio tem conseguido criar e vender alguns de seus melhores jogadores.

Confira, abaixo, todos os jogadores vendidos pelo Grêmio desde a terceira passagem de Renato – a partir de setembro de 2016.