Com Pelé e Messi, Neymar exibe carta exclusiva e 'time milionário' cheio de lendas no FIFA 21

Fã de games, brasileiro revelou time de 45 milhões de moedas, e foi 'flagrado' na Weekend League do FUT por outro jogador

Neymar nunca escondeu seu gosto por jogos competitivos como Counter-Strike e PlayerUnknown’s Battlegrounds, e a nova empreitada do craque do Paris Saint-Germain parece ser no FIFA 21.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em suas redes sociais, o atacante compartilhou uma foto de seu novo time no Ultimate Team, modo de jogo onde os usuários montam equipes usando craques da atualidade e do passado e se enfrentam em partidas online.

A imagem logo chamou a atenção pelo nível elevadíssimo do elenco do brasileiro, que conta com nomes como Léo Messi e Van Dijk (em suas versões especiais “Time do Ano”) e os Ícones de Ronaldo, Ronaldinho e Pelé, cards raríssimos que remetem a grandes momentos das carreiras dos craques.

Só o time titular é avaliado em pouco mais de 35 milhões de moedas do FUT, uma verdadeira fortuna. Vale lembrar que a carta nível 99 de Neymar é uma versão exclusiva dada pela EA a jogadores profissionais, e não pode ser negociada no mercado de leilões do jogo. O card de time da semana do brasileiro com o nível 92 já é dos mais salgados, custando sozinho 1.8 milhões de moedas.

O banco de reservas não fica muito atrás, com estrelas do quilate de Garrincha, David Beckham, Kaká e Rivaldo, além das cartas ouro de Cristiano Ronaldo e do companheiro de equipe Kylian Mbappé. A seleção de suplentes custa outros impressionantes 10 milhões de moedas.

Na página do Reddit dedicada ao game, um usuário fez uma publicação com uma captura de tela mostrando que enfrentou o brasileiro na Weekend League, campeonato que acontece todo final de semana no game. Segundo BentNose, ele venceu Neymar pelo placar de 5x4, e elogiou o atacante do PSG, a quem considerou “um jogador incrível”.