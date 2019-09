Com passaporte apreendido, Ronaldinho é nomeado Embaixador do Turismo Brasileiro

A decisão foi tomada baseada em irregularidades em 2015, e mantida pelo STF em 2019; R10 foi nomeado pela Embratur ao lado de Amado Batista

A Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) anunciou, em evento realizado nesta quinta-feira (05), a “contratação” de Ronaldinho Gaúcho para ser Embaixador do Turismo Brasileiro – ao lado do cantor Amado Batista.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Em nota emitida no site da autarquia, o diretor de Marketing e Relações Públicas da Embratur, Osvaldo Matos de Melo Júnior, explicou que as celebridades foram escolhidas com grande critério. No entanto, a grande curiosidade é que Ronaldinho Gaúcho está com o seu passaporte apreendido.

O ex-jogador @10Ronaldinho é o novo Embaixador do Turismo Brasileiro. O anúncio foi feito nesta quinta, na comemoração alusiva à Semana da Pátria na Embratur https://t.co/Afihlg9HBa pic.twitter.com/C7agOtdrdL — Embratur (@EmbraturNews) September 5, 2019

A apreensão foi determinada pela Justiça do Rio Grande do Sul, para coagir R10 a pagar multa e indenização fixada em um processo por dano ambiental. Em 2015, Ronaldinho e seu irmão, Roberto Assis Moreira, foram condenados por construir ilegalmente uma plataforma de pesca e atracadouro na orla do Lago Guaíba, em Alegre. A estrutura foi montada sem o licenciamento ambiental necessário.

Em maio de 2019, o STF (Superior Tribunal de Justiça) manteve a apreensão do passaporte de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão.