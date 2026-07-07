Com os números 1, 10 e 3.000... O gol que eliminou a seleção egípcia entra para a história da Copa do Mundo

O gol que eliminou a seleção egípcia da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história do torneio, após alcançar alguns números notáveis.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, na terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

O terceiro gol da seleção argentina foi marcado pelo meio-campista Enzo Fernández, nos acréscimos da partida, após desviar um cruzamento para o fundo da rede com uma cabeçada precisa.

De acordo com o site “Squawka”, Enzo Fernández se tornou o primeiro jogador do Chelsea a marcar um gol na atual edição da Copa do Mundo.

Além disso, esse gol foi o décimo a garantir a vitória nos acréscimos da partida nesta edição da Copa do Mundo, superando todas as edições anteriores do torneio.

Além disso, esse gol foi o 3.000º marcado na história da Copa do Mundo, desde a primeira edição, realizada no Uruguai em 1930.