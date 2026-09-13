Com o quinto gol: Aubameyang segue brilhando na La Liga

O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang retornou ao Campeonato Espanhol na atual temporada para conquistar novamente o coração dos torcedores, e desta vez com o Deportivo La Coruña.

Aubameyang marcou neste domingo mais um gol com o Deportivo La Coruña, nas redes do Getafe, seu quinto gol em La Liga na atual temporada, mantendo o brilho com seu novo clube.





Aubameyang não precisou de muito esforço desta vez para dar continuidade à sua sequência de gols em um retorno ideal ao Campeonato Espanhol com a equipe galega, já que ninguém conseguiu detê-lo, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

O jornal catalão acrescentou: "Aos 37 anos, e com sua longa experiência e força física, Aubameyang jogou um futebol tranquilo durante toda a partida, mas esteve sempre no lugar certo, na hora certa, para castigaro Getafe e garantir o empate (1 a 1)".

De acordo com o "Mundo Deportivo", esse gol reforça a possibilidade de o Deportivo La Coruña alcançar um recorde, já que Walter Pandiani detém o melhor início goleador, com seis gols em seis partidas na temporada 2003-2004.

Além disso, nenhum jogador havia começado o campeonato com um início tão forte desde Zlatan Ibrahimovic, em 2009, com o Barcelona, quando ele também marcou nas cinco primeiras partidas.

O recorde nesse quesito está registrado em nome de Quini (Sporting 1979/80, com 12 gols), Pruden (Atlético de Madri 1940/41, com 12 gols) e Vilanova (Hércules 1939/40, com 13 gols), que marcou em cada uma das sete primeiras partidas.

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