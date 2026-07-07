Com o placar de 100 a 1, a Argentina goleia o Egito fora do campo

A seleção argentina arrasou com a egípcia em uma disputa fora dos limites do campo, à margem do jogo entre as duas equipes na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia enfrenta a argentina, daqui a pouco, no estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Poucos minutos antes do início da partida, o jornalista saudita Nawaf Al-Aqil, da rede de canais “Thamania”, revelou que a torcida argentina superou em número a torcida egípcia no Estádio de Atlanta, onde a partida será disputada.

Al-Aqil escreveu, em sua conta pessoal no site “X”: “Sem exagero algum, para cada torcedor egípcio aqui no Estádio de Atlanta, há 100 torcedores argentinos; é uma grande predominância dentro do estádio”.

A seleção egípcia disputa uma partida nas oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, já que nas três participações anteriores foi eliminada ainda na fase de grupos.

Por outro lado, os companheiros do lendário Lionel Messi buscam dar continuidade à sua trajetória e conquistar o título pela quarta vez na história, após as vitórias nos anos de 1978, 1986 e 2022.