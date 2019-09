'Com o mercado atual, Neymar vai se aposentar no PSG', dispara presidente da La Liga

Javier Tebas acredita que retorno do craque brasileiro para o Barcelona não é 'imprescindível' para o futebol espanhol

Diversas barreiras e propostas recusadas para voltar ao . As últimas semanas foram ingratas para Neymar, que, segundo Javier Tebas, presidente da , vai "se aposentar no " tendo em vista o atual mercado de transferências.

"É sempre importante termos bons ativos para aumentarmos o nosso valor (da liga espanhola), mas [Neymar] não é imprescindível. Se o Neymar vem, melhor. Se o Neymar não vem, não vejo como imprescindível, porque continuamos a crescer", minimizou o dirigente espanhol, nesta quinta-feira, na Soccerex, em Lisboa, .

"O problema de não ter voltado agora [para o Barcelona] tem a ver com a própria saída dele para o PSG. Foi uma transferência fora do mercado, só foi possível de acontecer com 'armadilhas' para aumentar os patrocínios. Quando você realiza uma operação fora do mercado, é impossível vender novamente por esse preço. Tendo em vista o mercado, Neymar vai se aposentar no PSG, a menos que ele diminua o seu salário e também o PSG as suas reivindicações", completou.

O craque brasileiro, vale lembrar, foi comprado pelo clube francês em agosto de 2017 por 222 milhões de euros. Ainda hoje é a contratação mais da cara da história do futebol.