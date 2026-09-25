A seleção do Egito começou sua caminhada nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027 com um empate frustrante sem gols diante de seu visitante, a seleção de Angola, na partida disputada no Estádio Internacional do Cairo, com o Egito desperdiçando dois pontos preciosos em casa e diante de sua torcida.

Apesar do domínio e da posse de bola, a seleção nacional falhou em transformar as chances em gols diante de uma organização defensiva sólida dos visitantes, em uma noite que testemunhou decisões técnicas polêmicas e grande tensão na linha lateral.

O árbitro da partida entre Egito e Angola anulou um gol a favor do Egito marcado pelo jogador Mostafa "Zizo", que balançou as redes dos visitantes após aproveitar um dos ataques perigosos da seleção egípcia, porém o árbitro decidiu anular o gol sob a justificativa de impedimento durante a construção da jogada. A decisão veio após a revisão da posição do jogador no momento do passe da bola, privando a seleção do Egito de abrir o placar.

Aos 60 minutos, a comissão técnica surpreendeu a todos com a decisão de retirar rapidamente o capitão Mohamed Salah do campo e colocar Ahmed Sayed Zizo em seu lugar, em uma tentativa de dar mais dinâmica ao setor ofensivo.

E a mudança não parou por aí, pois a comissão técnica também decidiu colocar o jovem e promissor atacante Hamza Abdelkarim no lugar de Haitham Hassan, para dar sangue novo ao ataque em busca do gol da vitória que não veio.





O lance mais marcante: Cissé imita Hossam Hassan

A partida testemunhou um lance emocionante que incendiou as redes sociais, tendo como protagonista o senegalês Aliou Cissé, técnico da seleção de Angola.

Cissé provocou grande polêmica durante sua presença no banco de reservas, após imitar o famoso gesto que anteriormente havia feito Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, durante o confronto contra a Argentina na Copa do Mundo de 2026.

O treinador senegalês apareceu levantando os braços de forma cruzada diante do árbitro, em um gesto idêntico àquele feito pelo "Capitão" após a marcação do terceiro gol da seleção da Argentina na partida que terminou com a derrota do Egito por 3 a 2 nas oitavas de final do Mundial, em um gesto que muitos consideraram uma provocação intencional à comissão técnica egípcia e à torcida do Estádio do Cairo.

Liderança precoce do Malawi

Com esse resultado, a seleção do Egito perdeu dois pontos preciosos no início da caminhada, dando a oportunidade para a seleção do Malawi assumir a liderança isolada do grupo.

A classificação do grupo após o fim da primeira rodada ficou da seguinte forma: a seleção do Malawi liderou a classificação com 3 pontos após sua vitória por 2 a 1, enquanto as seleções de Angola e Egito dividiram a segunda colocação com um ponto cada uma após o empate sem gols, ao passo que a seleção do Sudão do Sul ficou na última posição sem pontos após sua derrota na rodada de abertura.



