O astro argentino Lionel Messi e sua família deram o último adeus a seu pai, Jorge Messi, que faleceu aos 68 anos, em uma cerimônia fúnebre privada realizada no cemitério El Prado, nos arredores da cidade de Rosário, na província de Santa Fé, em meio a medidas de segurança excepcionais e à presença limitada de familiares, que garantiu à família total privacidade nos dolorosos momentos de despedida.

O astro do Inter Miami estava acompanhado de sua esposa, Antonela Roccuzzo, e dos filhos na noite de sábado, a bordo de um avião particular vindo dos Estados Unidos, para se juntar à mãe, Celia Cuccittini, e aos irmãos Matías, Rodrigo e María Sol na cerimônia de sepultamento, enquanto foi decidido fechar o parque El Prado à visitação a partir da tarde de domingo, para assegurar a privacidade da família.

Diversos torcedores foram ao aeroporto de Rosário e às cercanias dos muros do cemitério para deixar faixas com mensagens de apoio e conforto ao astro argentino, e um deles pendurou na cerca do cemitério uma faixa com os dizeres: "Força, Leo, nós te amamos", em uma cena que refletiu a grande solidariedade dos torcedores ao capitão da seleção argentina.

Por sua vez, o prefeito de Rosário, Pablo Javkin, apresentou suas condolências à família Messi, afirmando que o governo local se colocou de prontidão para proteger a cerimônia fúnebre e garantir a privacidade da família durante estas circunstâncias difíceis.

Seguindo orientações da Confederação Argentina de Futebol, as partidas de fim de semana em todas as categorias profissionais e de base foram precedidas por um minuto de silêncio em homenagem a Jorge Messi, enquanto jogadores, comissões técnicas e árbitros usaram uma faixa preta em luto pelo pai do astro argentino.

O clube Abanderado Grandoli, o clube local de Rosário onde Messi iniciou sua trajetória no futebol, publicou uma foto antiga que reúne o astro argentino e seu pai com outras crianças na formação do time, acompanhada de uma mensagem emocionante em suas contas nas redes sociais no sábado.

Vale lembrar que Jorge Messi faleceu nas primeiras horas da manhã de sábado, após dar entrada no hospital Sanatorio Centro, em Rosário, em decorrência de complicações de uma doença de longa duração, partindo de nosso mundo e deixando um grande legado, representado por seu apoio incondicional ao filho desde os primeiros passos nos campos de Rosário até a conquista da Copa do Mundo e do título de melhor jogador da história.