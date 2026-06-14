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Com o cheiro de Liverpool... Van Dijk marca seu primeiro gol na Copa do Mundo

Países Baixos x Japão
Países Baixos
Japão
Copa do Mundo
V. van Dijk
Países Baixos
Japão
EUA

O primeiro gol do capitão do Liverpool

O holandês Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, marcou seu primeiro gol na história da Copa do Mundo ao balançar as redes do Japão na madrugada desta segunda-feira, na primeira rodada da fase de grupos do Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

O gol de Van Dijk saiu com uma cabeçada precisa aos 50 minutos, aproveitando um belo cruzamento do companheiro de equipe no Liverpool, Ryan Gravenberch, dando a vantagem aos holandeses (1 a 0).

Mas Kito Nakamura não deixou os holandeses comemorarem por muito tempo, ao marcar o gol de empate para os Samurais do Japão aos 57 minutos, com um chute de fora da área.

E Cressensio Samferrel devolveu a vantagem à Holanda ao marcar o segundo gol com um chute com efeito pela direita, colocando os holandeses na frente por 2 a 1.

Este é o primeiro gol de Van Dijk em sua história na Copa do Mundo, após disputar cinco partidas na Copa do Mundo do Catar 2022 sem marcar nenhum gol, sabendo-se que a seleção holandesa não participou da Copa do Mundo de 2018.

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Vale lembrar que a Holanda e o Japão estão no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado das seleções da Tunísia e da Suécia.

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