Com o aumento da polêmica em torno da arbitragem... Decisão excepcional da FIFA sobre a partida entre Marrocos e França

Uma reportagem divulgada hoje, quinta-feira, informou que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) tomou uma medida importante para superar a polêmica em torno da arbitragem, a partir da partida entre Marrocos e França, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O jornal “Mundo Deportivo” confirmou que a partida desta noite, que abre as quartas de final entre França e Marrocos, terá uma novidade de extrema importância relacionada à tecnologia de vídeo-árbitro (VAR).

A FIFA está trabalhando na implementação de um novo sistema para garantir a eficácia dessa tecnologia durante os 90 minutos da partida e, se necessário, durante os 30 minutos de prorrogação.

Tanto o árbitro assistente de vídeo quanto a árbitra assistente de vídeo suplente estarão presentes no estádio de Boston esta noite para acompanhar a primeira partida das quartas de final. O árbitro assistente de vídeo será o uruguaio Liudan González, enquanto a árbitra assistente de vídeo suplente será a nicaraguense Tatiana Guzmán.

Essa medida garante que a tecnologia não seja afetada por qualquer imprevisto que possa ocorrer no sistema de VAR e na sala de VAR localizada no Centro Internacional de Transmissão (IBC) em Dallas.

Em outras palavras, caso haja interrupção da conexão, o árbitro assistente de vídeo e a árbitra assistente de vídeo suplente estarão presentes no campo para realizar as revisões necessárias, de acordo com o protocolo de tecnologia de vídeo assistido aprovado pela FIFA.

O mesmo se aplica caso o árbitro de campo, Facundo Tello, precise revisar uma jogada na tela.

É importante lembrar que os regulamentos da FIFA estabelecem claramente que nenhuma partida pode ser interrompida devido a uma falha técnica no sistema de VAR. Portanto, essa situação nunca ocorrerá.

A partida contará, no total, com seis argentinos na equipe de arbitragem. A equipe é liderada pelo árbitro principal, que será acompanhado por seus assistentes Juan Pablo Bellati e Gabriel Chadi.

Já o quarto e o quinto árbitros, Darío Herrera e Cristian Navarro, também são argentinos, e a eles se junta um sexto árbitro: Hernán Mastrangelo, árbitro de vídeo.

Vale lembrar que, desde o início do torneio, a FIFA aplica um sistema que prevê a presença dos árbitros de vídeo no Centro Internacional de Transmissão (IBC), na cidade de Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, e não dentro dos estádios onde as partidas são disputadas.

Toda a equipe de arbitragem fica em um centro unificado e tecnicamente equipado em Dallas, recebendo a transmissão ao vivo de todos os estádios do torneio nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

No entanto, como precaução contra qualquer emergência, dois árbitros da equipe de vídeo foram transferidos para o estádio onde será disputada a partida entre Marrocos e França.