Com o apito feminino... a África do Sul escapa da armadilha da República Tcheca

A seleção da África do Sul empatou de forma emocionante com a República Tcheca, por 1 a 1, na noite desta quinta-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, no Atlanta Stadium, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

A seleção tcheca não demorou muito para abrir o placar, marcando aos seis minutos com Michal Sadlík.

A seleção de Pafana Pafana quase empatou antes do fim do primeiro tempo, com um chute de Thabelo Maseko.

Os tchecos tiveram uma chance perigosa de ampliar o placar aos 47 minutos, com um chute de Lukas Serv, mas o goleiro Ronwen Williams desviou a bola para escanteio.

A seleção da África do Sul recebeu um pênalti, que Tebohu Mokwena converteu com sucesso aos 83 minutos, empatando o jogo para a Bafana Bafana.

As duas equipes trocaram ataques até que o árbitro apitou o fim da partida, que terminou empatada em 1 a 1.

A seleção da República Tcheca conquistou seu primeiro ponto na Copa do Mundo de 2026, assim como a África do Sul, após ambas as equipes terem perdido na primeira rodada.

A seleção tcheca perdeu sua primeira partida por 1 a 2 para a Coreia do Sul, enquanto a seleção sul-africana foi derrotada por 2 a 0 pelo México.

A partida foi apitada pela árbitra norte-americana Torri Penso, tornando-se a primeira mulher a apitar uma partida na fase final da Copa do Mundo de 2026.

A francesa Stéphanie Frébar é considerada a primeira árbitra a apitar uma partida na Copa do Mundo masculina, o que ocorreu na Copa do Mundo de 2022, quando ela apitou a partida entre Alemanha e Costa Rica.