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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Com números recordes... Bono brilha no céu da Copa do Mundo

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
Y. Bounou
França
Marrocos

O goleiro marroquino Yassine Bono conseguiu defender um pênalti marcado a favor da seleção francesa durante o confronto entre as duas equipes nas quartas de final da Copa do Mundo.

O árbitro marcou um pênalti a favor dos “Galo” aos 28 minutos, e Kylian Mbappé se preparou para cobrá-lo, mas Bono defendeu com maestria.

A rede de estatísticas “Opta” informou que Bono sofreu apenas dois gols em nove pênaltis que enfrentou na Copa do Mundo (incluindo os pênaltis na disputa de pênaltis), tendo defendido quatro, enquanto três foram chutados para fora do gol.

A Opta acrescentou: “Bono defendeu quatro pênaltis na Copa do Mundo, igualando o recorde de maior número de pênaltis defendidos por um goleiro na história do torneio desde 1966, incluindo as cobranças de pênaltis na disputa de pênaltis”.

Já a rede “Squawka” informou que Yassine Bono se tornou o primeiro goleiro marroquino a defender um pênalti durante o tempo regulamentar (excluindo as cobranças de pênaltis na disputa de pênaltis) na história das participações do Marrocos na Copa do Mundo.

E acrescentou: “Nenhum goleiro defendeu mais pênaltis na Copa do Mundo (incluindo a disputa de pênaltis) do que Bono, que soma quatro defesas”.

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