Com novo idioma, esposa de Lewandowski aumenta rumores sobre futuro de atacante

Após entrar na mira do Barcelona e sem acertar sua renovação com o Bayern de Munique, Robert Lewandowski agitou as redes sociais recentemente. Isto porque Anna Lewandowska, esposa do jogador, postou em seu Instagram que está aprendendo espanhol.

"Olá, pessoal! Estou começando a aprender espanhol. Alguma dica? Me contem", disse Anna em seu stories publicado no Instagram.

Na verdade, Anna e as duas filhas do jogador viajaram a Mallorca, na Espanha, por conta da Semana Santa, enquanto o jogador permaneceu na Alemanha para uma partida, da Bundesliga.

Recentemente, aliás, o jogador entrou na mira do Barcelona, já que ainda não acertou sua renovação com o Bayern de Munique.

O diretor geral do Bayern, Oliver Kahn, em entrevista ao jornal Münchner Merkur, disse não estar preocupado com essa situação.

"Não estou nem um pouco preocupado com essas situações. Na verdade, estou muito relaxado. As vozes de fora não nos pressionam. Enquanto durarem as conversas, estou tranquilo... Não permitiremos pressão de fora."

O atacante tem contrato com a equipe até junho de 2023, com o Barcelona observando sua situação. O diretor da equipe, Mateo Alemany, disse que não há nenhum acordo com o atacante até o momento.

Nesta temporada, o atacante continua com seus números de destaque no futebol alemão, tendo marco 46 gols e quatro assistências em 40 partidas.