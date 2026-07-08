Com Messi na liderança e a ausência do Egito... Marrocos e Argentina dominam a seleção ideal das oitavas de final

As seleções do Marrocos e da Argentina lideram o time ideal das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na ausência dos jogadores da seleção egípcia.

Oito seleções se classificaram para as quartas de final da Copa do Mundo, lideradas pelo Marrocos, após a vitória por 3 a 0 sobre o Canadá, e pela Argentina, após a vitória dramática por 3 a 2 sobre o Egito.

Após o término das oitavas de final, a rede de estatísticas “SofaScore” divulgou seu time ideal, com base nas melhores avaliações, que não incluiu jogadores de nenhuma das seleções eliminadas da Copa do Mundo, incluindo os jogadores da seleção egípcia.

A escalação não incluiu mais de um jogador, exceto das seleções do Marrocos e da Argentina, que contaram com três jogadores cada uma, liderados por Achraf Hakimi e Nasser Mazraoui como laterais, e Ezzedine Ounahi no meio-campo.

Da seleção argentina, o lendário Lionel Messi foi o jogador com a melhor avaliação nessa escalação, com 9,3, acompanhado por seus compatriotas Cristian Romero na zaga e Leandro Paredes no meio-campo.

Por outro lado, um jogador de cada uma das outras cinco seleções integrou a seleção ideal: o goleiro suíço Gregor Kobel, o zagueiro francês Dayot Upamecano, o meio-campista inglês Jude Bellingham, o belga Charles De Ketelaere e o atacante norueguês Erling Haaland.

Já a seleção da Espanha foi a única que não teve nenhum jogador na seleção ideal das oitavas de final, apesar de ter se classificado para as quartas de final, após vencer a Portugal por 1 a 0.