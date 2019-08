Com lesão muscular, Gabriel Jesus desfalca o Manchester City por três semanas

Atacante deve voltar a campo no dia 14 de setembro, contra o Norwich

Com uma lesão muscular, o atacante Gabriel Jesus irá desfalcar o nas próximas três semanas. De acordo com o clube, o brasileiro apresentou um problema na coxa, o que fez com que ele fosse uma baixa de última hora na vitória dos Citizens por 3 a 1 sobre o Bournemouth neste domingo (25).

Ainda segundo o City, Gabriel Jesus deve voltar a campo no dia 14 de setembro, contra o .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

BAD NEWS | 🚑



O @gabrieljesus33 sofreu uma lesão na parte posterior da coxa e não poderá jogar hoje em Bournemouth.



Ele retornará à boa forma, depois da pausa internacional.



Todos desejamos a ele uma rápida recuperação! 🙏#MCFCPortugues pic.twitter.com/335rnefLKN — Manchester City (@ManCityPT) August 25, 2019

O atacante não foi convocado para a por estar suspenso e, por isso, ficará na realizando a recuperação.