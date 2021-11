Com lesão confirmada, Neymar pode perder duelo decisivo contra o City na Champions

Mesmo poupado do jogo contra a Argentina, Neymar será ausência nos próximos compromissos do Paris Saint-Germain. Segundo o jornal L’Equipe, exames realizados pelo craque no retorno à França após servir a seleção brasileira constataram uma pequena lesão, que deve afastar o atleta de algumas partidas, incluindo na Liga dos Campeões.

Com o Brasil já classificado para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar e o PSG prestes a enfrentar jogos importantes, Neymar, que sentiu uma lesão, foi poupado por Tite do clássico contra a Argentina. Mesmo assim, o camisa 10 deve ter que ficar de fora de grandes jogos pelo clube francês.

De volta a Paris, Neymar realizou exames para diagnosticar o desconforto que vinha sentindo na coxa esquerda e que o tirou do empate contra a Argentina. Sem um comunicado oficial do PSG, o jornal L’Equipe trouxe a informação de que o problema é sério: uma pequena lesão no adutor da coxa esquerda.

Desta forma, Neymar estará não só fora do jogo do final de semana, contra o Nantes, no sábado (20), às 13h (de Brasília), pela Ligue 1, mas também do tão aguardado confronto contra o Manchester City, pelo returno do Grupo A da Liga dos Campeões, na quarta-feira (24), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, casa dos Citizens.

A ausência na Champions, segundo o jornal, não é certa, mas muito provável, já que o tempo de recuperação seria muito curto. Assim, a baixa não foi confirmada ainda, mas deve acontecer. Ainda de acordo com a publicação, o tempo que Neymar deve ficar afastado dos gramados será determinado pela evolução da lesão nos próximos dias.

Por outro lado, para o jogo contra o Manchester City, o PSG deve ter os retornos do zagueiro Presnel Kimpembe e do volante Marco Verratti, que estão se recuperando de lesão. Além da dupla, Sergio Ramos também tem treinado com a equipe e pode ser opção.