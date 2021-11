Vaga na Copa e PSG x City 'ajudaram' seleção a preservar Neymar

Argentina e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (16), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A seleção brasileira já classificada para o mundial, porém, recebeu a notícia que não poderá contar com o atacante Neymar para o duelo.

Conforme antecipou o GE, Neymar sentiu um incômodo muscular no último treinamento da seleção. Ainda assim, a comissão técnica e médica optou por vetar o craque do duelo de forma unânime.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A decisão unânime de vetar o atacante da partida tem relação direta com o atual momento da seleção nas Eliminatórias. Isto porque, o Brasil foi a primeira seleção da América do Sul classificada para a Copa de 2022.

Além disso, a ideia da seleção é de precaução com a saúde do jogador, e claro, diplomacia na relação com seu clube, o Paris Saint-Germain. Isto porque, o clube francês tem um compromisso importante com o Manchester City, no dia 24 de novembro, pela Liga dos Campeões, e um duelo com o Nantes, pela Ligue 1.

De todo modo, Neymar está cortado do grande jogo com a Argentina, em San Juan, às 20h30 (de Brasília). Para seu lugar, o técnico Tite tem a opção de Vinícius Junior, atacante do Real Madrid, ou Phillippe Coutinho, do Barcelona.