Com lembranças da Copa do Mundo... Ex-goleiro da Arábia Saudita volta da aposentadoria

O ex-goleiro da seleção saudita está prestes a retornar aos gramados na próxima temporada, depois de ter estado prestes a se aposentar definitivamente do futebol.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Abdullah Al-Ma’iouf, ex-goleiro do Al-Hilal, do Al-Ahli, do Al-Ittihad e da seleção saudita, decidiu voltar aos gramados na próxima temporada, após um afastamento que durou uma temporada inteira.

Al-Ma’iouf não jogou por nenhum clube na última temporada, após ter passado sua última temporada nos campos de futebol pelo Al-Shabab em 2024-2025, o que levou alguns a especular que ele se aposentaria definitivamente do futebol.

No entanto, o jornal saudita confirmou que o ex-goleiro da seleção nacional iniciou uma fase de preparação especial em um dos centros esportivos da capital saudita, Riad, para melhorar sua condição física e recuperar a sensibilidade com a bola.

Atualmente, Al-Ma’iouf está analisando algumas propostas profissionais que recebeu recentemente, a fim de decidir por qual clube jogará na próxima temporada 2026-2027.

A decisão de Al-Ma’iouf veio em simultâneo ao brilhante desempenho de Mohammed Al-Owais com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, onde defendeu nove chutes, garantindo à “Verde” um empate difícil com o Uruguai por 1 a 1 na primeira rodada.

O jogador de 39 anos já havia participado de uma edição da Copa do Mundo com a seleção saudita, a que foi realizada em 2018 na Rússia, e disputou uma única partida, que terminou com derrota para os anfitriões por 5 a 0.

Vale lembrar que Al-Ma’iouf passou pelas categorias de base do Al-Hilal e jogou pelo time principal entre 2004 e 2007, antes de se transferir para o Al-Ahli, mas voltou ao “Al-Hilal” em 2016, permanecendo lá até 2023, para então concluir sua carreira com uma temporada no Al-Ittihad e outra no Al-Shabab.