Com intuito de aproximar clube da torcida, Palmeiras leva caminhão interativo para Novo Horizonte

A cidade de Novo Horizonte-SP, distante um pouco mais de 400 km da capital paulista, será a primeira a receber o caminhão interativo do Palmeiras, o objetivo é aproximar cada vez mais o torcedor de Palmeiras do time e proporcionar lembranças importantes de momentos marcantes da história do Clube.

O caminhão ficará nos arredores do Estádio Jorge Ismael de Biasi das 10h da manhã do domingo (23), até o fim do primeiro tempo do jogo do Verdão contra o Novorizontino, que terá início às 16h, pela estreia do Alviverde no Campeonato Paulista.

As atrações da ação, que pretende visitar outros locais ao longo do ano, serão a exibição do troféu da conquista do tricampeonato da CONMEBOL Libertadores, um telão com imagens históricas e das recentes conquistas e a presença dos dois mascotes palestrinos.