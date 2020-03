Com golaço de Dybala, Juventus vence a Inter de Milão e se isola na liderança; veja os gols

Com a vitória, o time de Cristiano Ronaldo reassumiu a liderança do Campeonato Italiano

Com portões fechados e sem a presença de torcedores por conta do surto do coronavírus, a venceu a por 2 a 0, no Allianz Stadium, em jogo adiado da 26ª rodada do Campeonato Italiano.

Quer ver jogos da Juventus ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

A vitória devolveu a Velha Senhora à liderança da , agora com 63 pontos, seguida pela com 62. Por outro lado, a Inter, ainda com um jogo a menos, segue com 54 e na terceira posição.

Mais times

Cristiano Ronaldo, que brincou ao chegar no estádio , tentou, mas não deixou a sua marca em seu jogo oficial de número mil na carreira. Os gols foram marcados por Ramsey e Dybala.