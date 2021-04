Com Fluminense de olho, Willian Bigode prioriza permanência no Palmeiras

Na mira do Flu, atacante tem contrato até dezembro; prorrogação até fim de 2022 com Verdão pode ser consenso entre jogador e clube

Na mira do Fluminense, Willian Bigode prioriza a permanência no Palmeiras com uma renovação de contrato, com seu vínculo atual sendo válido até dezembro deste ano. O Verdão sinaliza que tratará das prorrogações de contratos "no momento adequado", sem ainda especificar quando isso acontecerá.

A Goal apurou que, de fato, não foi iniciada uma negociação de renovação neste momento, em meio à disputa das finais da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia e da recente decisão da Supercopa do Brasil com o Flamengo, no último domingo (11).

O Fluminense surgiu no horizonte do atacante por meio de seu presidente, Mário Bittencourt. Em participação em uma live na FluTV na última semana, o dirigente deixou claro que, apesar do interesse real, respeitaria a posição do Palmeiras, com quem Willian ainda tem contrato.

No entanto, a informação nos bastidores é de que Willian tem maior probabilidade de permanecer no Palmeiras, com quem o atacante tem boa integração e ambiente. Um novo vínculo até dezembro de 2022 é visto como um possível consenso entre clube e jogador.

Willian Bigode poderia assinar um pré-contrato a partir de junho, mas não houve uma proposta desse tipo do Fluminense diretamente ao jogador.

Aos 34 anos, Willian Bigode foi titular do Palmeiras no jogo de ida contra o Defensa y Justicia (vitória por 2 a 1 na Argentina), reafirmando uma posição importante no elenco do qual faz parte desde 2017. Na última temporada, ele marcou 17 gols em 65 jogos.