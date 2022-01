Com Flamengo de olho, Benfica faz jogo duro e não abre mão de "bolada" por Everton Cebolinha

O Flamengo segue de olho no mercado em busca de reforços e tem em Everton Cebolinha um nome que interessa. O grande problema, no entanto, é que o Benfica não está muito disposto a negociar o atacante neste momento e o jogador também entende que pode ser dar uma nova oportunidade na Europa.

Segundo apuração da GOAL, ainda não há na mesa do clube português uma oferta oficial do Flamengo pelo jogador, isso porque os cariocas entendem que Everton se desvalorizou durante este período no Benfica e não vale hoje 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões).

Desde a saída de Jorge Jesus, Everton melhorou o desempenho. No Benfica, acredita-se que o modelo de jogo proposto por Nélson Veríssimo pode potencializar o brasileiro, já que atualmente vem jogando mais próximo da posição que exercia nos bons tempos de Grêmio.

Outro clube que tem Everton Cebolinha no radar é o Atlético-MG, que também não está disposto a desembolsar uma bolada pelo jogador. Nos planos do Galo, um empréstimo com opção de compra seria viável, mas para o Benfica não há brecha nem para abrir conversas neste modelo de négocio.

Antes de definir se oficializa ou não uma proposta por Everton Cebolinha, o Flamengo vai aguardar mais uns dias, especialmente o fechamento da janela de transferências na Europa. O atacante antes via com bons olhos um retorno ao Brasil, mas está otimista com o trabalho da nova comissão técnica.