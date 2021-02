Internacional 1 x 2 Sport: Colorado perde, encerra invencibilidade de 12 jogos e vê Fla mais perto na briga por título

O Sport venceu o Internacional em pleno Beira-Rio por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (10), com gols de Marcão e Dalberto. O Colorado marcou com Patrick no jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

Com o resultado, o Inter segue na primeira posição, com 66 pontos, mas vê o Flamengo somente com um ponto a menos na disputa pelo título. O Sport chega a 41 pontos e fica mais tranquilo na briga contra o rebaixamento.