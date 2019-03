Com valor de mercado dobrado, Vinicius Jr convence Tite e ganha chance na Seleção

Craque duplicou seu valor nos últimos meses e vive expectativa de fazer estreia pela Canarinho com apenas 18 anos

Uma dos nomes mais esperados na lista do técnico Tite, divulgada na última quinta-feira(28), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, era o de Vinicius Júnior. O garoto revelado no Flamengo encantou Madri e já é titular do time de Solari. Um dia antes, fez boa partida diante do Barcelona, apesar de ter pecado nas finalizações.

Vinicius tem apenas 18 anos e um mundo de possibilidades pela frente, o atacante do Real Madrid é rápido e habilidoso, mas acima de tudo tem personalidade para não se intimidar com tudo o que tem vivido nos últimos meses. Ele aparece na lista em um momento importante da Seleção, que busca renovação e está sem Neymar, seu maior craque.

Curiosamente, Vinicius Júnior é no momento a grande esperança do futebol brasileiro para o futuro. Está depositado nele a expectativa de nascer um novo craque, que represente o Brasil como o próprio Neymar, Ronaldinho Gaúcho e tantos outros.

"É uma simbologia, o principal craque está fora, machucado, que é o Neymar e para o lugar dele está chegando a joia do Flamengo, hoje brilhando no Real Madrid. É uma passagem de bastão, se bem que o Neymar não estará para passar esse bastão, mas é um momento histórico da nossa Seleção. A gente fala muito do Neymar, que vai estar na Copa América, na Copa do Mundo do Qatar mas está chegando mais gente, e o Vinicius Junior está atuando justamente naquela posição em que normalmente o Neymar defende a Seleção. Isso não quer dizer que os dois não possam jogar juntos. Mas é interessante que na ausência do principal jogador do Brasil, a gente tenha na vaga a maior esperança de craque nesse momento do futebol brasileiro que sem dúvida alguma é o nosso Vinicius Júnior", afirmou Leandro Quesada, comentarista da Fox Sports.

A fase de Vinicius foi capaz de convencer Tite, que ainda esperava um pouco mais de maturidade do garoto para coloca-ló na Seleção. No entanto, diante do que vem mostrando dentro de campo, o treinador entendeu que chegou o momento, ainda que saiba que ele precisa evoluir em alguns aspectos, o que é algo normal.

"O Vinicius era algo natural até por todo o crescimento que ele vem tendo desde janeiro, eu acho que foi boom, dele que vinha ratiando e se revezava entre o time B do Real Madrid e o time profissional, em janeiro decolou. Convenceu o Tite que era um pouco arredio a Vinicius Júnior naquele pós Copa. Havia uma dúvida se o Vinicius tinha maturidade para aguentar um ritmo de Seleção, jogar com a Seleção e agora ele vai dar essa chance. De pegar a vivência porque vai ser muito importante muito mais para o pós Copa do que para a Copa América em si", afirmou Pedro Ivo, editor do portal Uol Esportes.



(Foto: Getty Images)

A boa fase de Vinicius reflete no mercado, o garoto dobrou seu valor. Segundo o site, 'Transfermarkt', o atacante do Real Madrid passou a valer 70 milhões de euros (R$ 298 milhões), se tornando o atleta mais caro do mundo nascido nos anos 2000. Além disso, é o quarto jogador mais valioso do elenco merengue atrás apenas de Varane, Asensio e Toni Kroos.

Na Seleção, Vinicius também não fica atrás. Dos convocados por Tite é o terceiro mais caro, atrás de Firmino e Coutinho. Vale lembrar que Neymar não foi chamado por estar lesionado, mas também obviamente é mais valioso que Vinicius Júnior.