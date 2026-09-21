Há um consenso nos programas de rádio, sobre a situação do Real Madrid nesta temporada, de que os jogadores não correm nem se dedicam com o esforço necessário, especialmente após a derrota no clássico diante do Atlético de Madrid por 2 a 1.

E, após disputar 7 rodadas de LaLiga, o time merengue entra no período de pausa para as datas Fifa na quarta posição, seis pontos atrás do líder Barcelona, que apresenta um início extremamente forte.

O jornal Mundo Deportivo relatou que todas as opiniões durante o programa "El Partidazo", da rádio "Cope", concordaram em apontar o dedo para os jogadores do Real, vistos como os responsáveis pela situação atual.

O comunicador espanhol Manolo Lama disse: "Não é com Carlo Ancelotti, nem com Xabi Alonso, nem com Álvaro Arbeloa. Os jogadores continuam a não se esforçar e a não haver solidariedade entre eles".

E acrescentou: "Se o Atlético de Madrid começa a trocar a bola, especificamente entre os dois zagueiros centrais e o goleiro, o Real Madrid não avançava para pressioná-lo".

Lama explicou, sobre o time merengue: "Ficava esperando, e não queria sequer avançar para enfrentá-lo".

Por sua vez, o jornalista Paco González disse: "O Real Madrid atual não possui os jogadores necessários para jogar, com exceção de Güler. Quem consegue executar uma jogada coletiva organizada no Real com esta escalação atual? Tchouaméni, Bellingham; quanto ao resto, tudo o que apresentam são movimentações individuais".

E ressaltou: "O Real Madrid recebe nota 10 fisicamente quando você os vê, pois do ponto de vista físico eles podem superar qualquer um, mas para jogar futebol não há ninguém além de Güler".

E acrescentou: "Koné e Dumfries não têm uma boa capacidade de sair jogando de trás. É um problema enorme relacionado ao estilo de jogo e aos jogadores".

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