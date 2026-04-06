"Com esse desempenho e esses resultados, Van Persie teria sido demitido em qualquer outro clube da Eredivisie"

Com esse desempenho e esses resultados, Robin van Persie já teria sido demitido em qualquer outro clube da Eredivisie. Todos os dias, no Voetbalzone, apresentamos três afirmações sobre os principais clubes holandeses. Além disso, times fora do tradicional trio de ponta também recebem atenção regularmente. O técnico do Feyenoord, Van Persie, tem crédito demais junto à diretoria do clube, ou será que os jogadores estão deixando-o na mão? Deixe sua opinião nos comentários!

Mesmo após o decepcionante empate em 0 a 0 contra o FC Volendam, o Feyenoord continua ocupando o segundo lugar na Vriendenloterij Eredivisie. Foi mais uma vez uma atuação abaixo do esperado dos rotterdameses, tanto na defesa quanto no ataque. Raheem Sterling decepcionou mais uma vez com a camisa do Feyenoord e também Ayase Ueda, artilheiro com 22 gols, não conseguiu fazer a diferença na vila de pescadores. Tudo isso aumenta ainda mais a pressão para o confronto decisivo contra o terceiro colocado NEC na próxima semana.

Van Persie se recusou a criticar abertamente seus jogadores após a atuação medíocre. O técnico de Roterdã dirigiu-se principalmente, e com notável cinismo, ao VAR. Van Persie demonstrou claramente irritação com as jogadas que geraram pênaltis envolvendo Gonçalo Borges e Ueda. “O VAR estava presente hoje? Eles estavam mesmo lá? Ah, tudo bem. Bem, é bom saber que eles estavam lá”, disse ele com sarcasmo na coletiva de imprensa que se seguiu em Volendam.

Van Persie não disse uma palavra sobre Sterling e Borges, entre outros, que, como alas, não causaram nenhuma impressão contra o valente Volendam. Nem sobre Mats Deijl, que foi claramente enganado na fase final e, felizmente, o goleiro Timon Wellenreuther salvou a situação. Luciano Valente, na mira do técnico da seleção Ronald Koeman para a seleção definitiva da Copa do Mundo, também não fez de Van Persie um técnico vencedor contra o lanterna da Eredivisie. Apenas um ponto e a certeza de que o segundo lugar está bastante ameaçado.

Temporada difícil

De qualquer forma, esta tem sido uma temporada repleta de dificuldades para Van Persie. Tudo começou com a confusão em torno da capitania. Quinten Timber, que já se transferiu para o Olympique de Marselha, perdeu rapidamente a braçadeira de capitão, e Sem Steijn também deixou de ser capitão no De Kuip. Desde janeiro, a braçadeira está no braço de Wellenreuther, mas isso não trouxe de volta a tranquilidade ao Feyenoord. Van Persie parecia estar prestes a ser demitido após uma sequência ruim na Eredivisie e na Liga Europa, além das críticas de alguns jogadores. Seguiram-se as conversas necessárias com o diretor técnico Dennis te Kloese, que se recusou a demitir o técnico e encontrou uma solução com a contratação de Dick Advocaat, que já havia ajudado Giovanni van Bronckhorst a superar um período difícil, como consultor.

No programa esportivo da Rijnmond, o Feyenoord, que vem passando por dificuldades, não foi poupado na segunda-feira. “Falta iniciativa no Feyenoord e isso tem a ver com isso. Dá para ver por todos os lados que é um time sem confiança. O medo é visível”, afirmou o ex-atacante Harry van der Laan, que considera que Advocaat, por enquanto, pouco acrescenta. “Ele é um treinador que pensa defensivamente e isso também se reflete no campo. O Feyenoord joga bem na defesa, mas os poucos momentos que você tem precisam ser aproveitados.”

Van der Laan considera que o Feyenoord, como clube de ponta, deveria ser muito mais dominante contra times modestos como o Volendam. “Quando um grande clube vai jogar em Volendam, deve ser totalmente dominante e precisa tomar cuidado com os contra-ataques. Foi uma partida equilibrada e isso me preocupa. Você sempre pode perder pontos, mas agora é porque não é muito melhor”, afirma o analista, complementado por Ali Boussaboun: “O maior problema é a falta de criatividade. No último terço do campo, não há jogadores que consigam passar facilmente pelos adversários.”

Semanas cruciais

Cabe a Van Persie fazer com que o Feyenoord volte a jogar bem nesta fase crucial da temporada. O NEC e o FC Twente estão em boa forma e pressionam o segundo colocado. Van Persie e seus jogadores têm ainda cinco rodadas pela frente, incluindo três jogos fora de casa e a visita do AZ, finalista da Copa, ao De Kuip, no dia 10 de maio. Van Persie é um técnico jovem e, por enquanto, conta com a confiança da diretoria do clube em Roterdã-Sul. Isso pode mudar completamente caso o Feyenoord passe por uma fase final dramática nesta temporada e acabe desperdiçando a vaga na Liga dos Campeões.

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