Com entrave financeiro, Braz nega acerto com Rafinha mas diz: "sou sempre otimista"

Negociação por retorno do lateral se estica e vice-presidente fala em "pandemia e receitas"

O Flamengo segue as negociações para tentar a contratação de Rafinha, lateral campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão 2019 com a camisa rubro-negro. No entanto, conforme apuração da Goal, há um entrave financeiro entre as duas partes, especialmente em relação às luvas a serem pagas ao jogador: o clube carioca pretende pagar o valor ao término do contrato, enquanto o lateral deseja receber diluídas no salário.

Entre #Flamengo e Rafinha as negociações seguem, o entrave hoje, como falamos já esta semana, é em relação as luvas. O Rubro-Negro quer pagar no final do contrato, o lateral quer que sejam diluídas no salário. @GoalBR — Raisa Simplicio (@simpraisa) March 3, 2021

Nesta quarta-feira (03) em entrevista à ESPN, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, confirmou que ainda não há acordo mas garantiu otimismo.

"Em nenhum momento eu falei que estava chegando ou que estava fechando. Não sei se algumas pessoas falaram. A minha relação com o Rafinha é muito boa, a gente vem tratando algumas coisas. Agora, tem essa parte da pandemia, das receitas e que a gente está analisando com calma. Eu sou sempre otimista quando a gente está em alguma operação para fazer as contratações. Eu lembro que o Gabigol foi arrastado até as últimas horas do fechamento da janela. Do Filipe Luís falavam um monte de coisas, e ele veio, veio na hora certa", declarou o dirigente, lembrando outras negociações bem-sucedidas do Fla.

"Isso é certo do Rafinha vir agora? Não, a gente vem conversando, mas sou sempre otimista, não em relação a essa, mas nas negociações".

Aos 35 anos de idade, Rafinha está livre no mercado desde o início de fevereiro, quando rescindiu o contrato com o Olympiacos, da Grécia. Num primeiro momento, o Flamengo descartou uma investida no atleta, mas mudou de opinião e decidiu tentar. Internamente, a diretoria colocou um teto para a negociação e ofereceu menos de um ano de contrato.

Rafinha, por sua vez, deu prioridade ao Flamengo e abriu as negociações dentro das condições do Rubro-Negro. O lateral esperava um acerto mais rápido e já analisa a possibilidade de voltar a conversar com outros clubes, já tendo recebido sondagens do Atlético-MG, Palmeiras, além de ter sido oferecido ao Boca Juniors, da Argentina.