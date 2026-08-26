O Barcelona não ficou apenas assistindo ao episódio de agressão que abalou sua torcida em Elche. Após a movimentação de seu presidente, Joan Laporta, chegou a vez de um dos líderes da equipe dentro de campo manifestar sua solidariedade à sua maneira.

O astro do meio-campo do Barcelona, Gavi, demonstrou seu total apoio ao menor de idade que foi vítima de agressão por parte da Polícia Nacional no último domingo, nas proximidades do estádio Martínez Valero, antes do início da partida entre Elche e Barcelona.

O gesto de Gavi veio por meio da conta do clube de torcedores "Sant Antoni Barcelona" no Instagram, onde deixou uma mensagem de apoio simbólica, mas clara e forte, que incluiu quatro emojis: dois braços que simbolizam força e apoio, e dois corações, um azul e outro vermelho, em referência ao carinho e à solidariedade com o jovem e sua família.

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O incidente havia provocado uma ampla onda de indignação dentro do clube catalão, após a divulgação de vídeos que documentam uma operação de detenção descrita como "desproporcional e violenta" contra o menor, pelo fato de ele portar a bandeira da independência da Catalunha, a "Estelada".

O presidente Joan Laporta havia tomado a iniciativa ontem de entrar em contato direto com o pai da vítima, oferecendo o total apoio do clube e seu respaldo jurídico caso a família decida tomar medidas judiciais contra as ações da polícia.

Laporta não se limitou a isso, mas condenou publicamente o ocorrido e anunciou uma medida simbólica de escalonamento, ao confirmar sua intenção de realizar uma "celebração da bandeira da independência" durante a próxima partida da equipe contra o Athletic Bilbao como prova da liberdade de expressão, enfatizando ao mesmo tempo que não haverá qualquer homenagem aos campeões da Copa do Mundo, em clara referência à sua posição contrária.