Com discurso de Vitor Pereira, Flamengo vive expectativa por melhor jogo do ano diante do Vasco

Técnico vê evolução da equipe e entende que a "temporada" para o Rubro-Negro começou

O torcedor do Flamengo está extremamente apreensivo com o início de temporada da equipe, que perdeu as disputas da Supercopa, Mundial de Clubes, Recopa e até a Taça Guanabara. Segundo o discurso do técnico Vitor Pereira, no entanto, o Rubro-Negro estará melhor preparado para as semifinais do Campeonato Carioca e espera-se melhor partida diante do Vasco, nesta segunda-feira (13).

Depois da derrota para o Fluminense, na última semana, o português abriu o coração e confessou que a equipe não estava preparada para disputar os títulos que perdeu. Ele acrescentou que, de fato, a temporada do Flamengo começou na partida diante do Independiente Del Valle, no Maracanã. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o jogo por 1 a 0, mas perdeu a disputa de pênaltis.



“Nós começamos um trabalho que tivemos que disputar dois, três títulos consecutivos sem estarmos preparados. Isso para mim é bem claro”, disse o treinador.

O grande ponto de Vitor Pereira é a intensidade da equipe, para ele, o Flamengo vem evoluindo neste quesito e o trabalho é para que consiga ser consistente por mais tempo. Diante do Fluminense, por exemplo, na última rodada da Taça Guanabara, o time fez bom primeiro tempo, mas caiu muito de rendimento na segunda etapa. Vale ressaltar que, não foi apenas a questão física, a mão do técnico Fernando Diniz e as substituições do português contribuíram para a queda.

Vitor Pereira se sente mais confortável com as mexidas que vem fazendo na equipe, especialmente com a utilização dos três zagueiros. Para ele, isso vem dando mais sustentação defensiva ao Flamengo. É de olho nesses ajustes que o treinador acredita que a equipe vem evoluindo e estará melhor preparada para as semifinais do Campeonato Carioca, começando pela partida diante do Vasco, nesta segunda-feira.

Além de mostrar no campo a evolução da equipe, o técnico português precisa lidar com a pressão. Ele sabe que depois do Campeonato Carioca, a diretoria promete uma avaliação mais profunda de seu trabalho, o que pode impactar na sequência ou numa ruptura. Hoje, o departamento de futebol gosta do vê no dia a dia no Ninho do Urubu e espera pelos resultados, a começar pelo confronto diante do Vasco, nesta semifinal de Campeonato Carioca.