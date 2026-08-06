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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

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Com contrato de longa duração: Real Madrid anuncia contratação de Diomande

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O Real Madrid vai pagar mais de 120 milhões de euros ao Leipzig

O Real Madrid anunciou, na noite desta quinta-feira, a conclusão da contratação do jogador marfinense Yan Diomandé, vindo das fileiras do Leipzig.

O Real Madrid informou, em comunicado no seu site oficial, ter chegado a um acordo com o Leipzig sobre Diomandé, que assinou um contrato de longa duração até o verão de 2033.

O jornal "Sport" afirmou que o Real Madrid pagará mais de 120 milhões de euros ao Leipzig, após negociações que se prolongaram por mais tempo do que o esperado.

O valor fixo da transferência é de 125 milhões de euros, com a possibilidade de acréscimo de 10 milhões de euros em bônus de fácil concretização e outros 5 milhões em bônus vinculados a condições mais difíceis. Além disso, o Leganés receberá 5% do valor fixo da transferência.

O tão aguardado anúncio veio após negociações que se prolongaram mais do que o previsto por causa de um desentendimento entre os agentes atuais e os antigos do jogador. 

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Diomandé disputou apenas 46 partidas oficiais por clubes da primeira divisão: 10 jogos pelo Leganés e 36 pelo Leipzig, dos quais 33 no Campeonato Alemão e 3 na Copa da Alemanha. Somando-se a isso os 13 jogos internacionais pela seleção da Costa do Marfim, seu total chega a 59 partidas no futebol adulto.

O Real Madrid entende que essa experiência foi suficiente para ter a certeza de que o jogador possui os atributos que o tornam um dos atacantes mais promissores do mercado de transferências. 

O ponta marfinense consegue atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, uma característica que dá ao técnico José Mourinho opções variadas para montar uma linha ofensiva mais feroz, explosiva e menos previsível.

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