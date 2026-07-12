Com conselhos valiosos... a mãe de Bellingham salva a Inglaterra antes do confronto contra a Argentina

Jude Bellingham, estrela da seleção da Inglaterra, revelou como sua mãe o ajudou a evitar receber um cartão amarelo contra a Noruega, o que teria levado à suspensão do jogador do Real Madrid para a partida das semifinais da Copa do Mundo de 2026, na próxima quarta-feira à noite, contra a Argentina.

O jogador de 23 anos salvou a seleção dos Três Leões mais uma vez na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega na madrugada deste domingo, marcando os dois gols da vitória e elevando sua contagem para seis gols na atual edição da Copa do Mundo.

Bellingham é considerado uma das principais estrelas da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026; além dos dois gols contra a Noruega, ele liderou a seleção de seu país ao marcar outros dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o México nas oitavas de final.

Além disso, marcou mais dois gols na fase de grupos: um contra a Croácia e outro contra o Panamá.

Bellingham entrou em campo contra a Noruega a apenas um cartão amarelo de ser suspenso por uma partida, após ter recebido um cartão amarelo no primeiro tempo da partida contra a República Democrática do Congo, há duas semanas, nas oitavas de final.

Mas, para sua sorte, o astro do Real Madrid manteve a calma em Miami e saiu sem receber cartão, ficando assim apto a jogar normalmente contra a Argentina na semifinal.

Em declarações após a partida, ele revelou que sua mãe teve um papel importante nisso.

Bellingham disse aos jornalistas: “Minha mãe ficou me dizendo a semana toda para eu tomar cuidado com o que falava, com minhas ações, com minha expressão facial e com minhas emoções”.

E acrescentou, segundo o jornal “Daily Mail”: “Acho que ela repetiu para mim durante toda a semana a necessidade de tomar cuidado com o cartão amarelo”.

Ele continuou, elogiando o desempenho do árbitro: “Sinceramente, quando você joga da maneira certa e consegue o equilíbrio certo, e há um árbitro disposto a ouvir, tudo fica muito mais fácil”.

E concluiu: “No fim das contas, foi apenas uma partida de futebol muito disputada e, felizmente, consegui superar isso”.