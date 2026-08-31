Com cláusula de rescisão: Real Madrid fecha nova contratação

O Real Madrid concluiu a contratação de Sergio Martínez, jogador do Racing Santander, por 3 milhões de euros, valor da multa rescisória em seu contrato.

O jornal Marca informou que o jogador, de 19 anos, vai se juntar ao Real Madrid Castilla, mas também terá a possibilidade de treinar com o elenco da equipe principal, sabendo-se que ficará vinculado por um contrato até 2030.

Sergio Martínez chega ao Merengue depois de disputar, nesta temporada, sua primeira partida na primeira divisão, marcando um gol nela, isso após o acesso de sua equipe.

A operação foi fechada com o pagamento do valor da multa rescisória no contrato do jogador. O próprio Racing confirmou isso em seu comunicado oficial, no qual afirmou: "O Racing e o Real Madrid chegaram a um acordo sobre a transferência de Sergio Martínez".

O comunicado prosseguiu: "O clube madrilenho se compromete a pagar, em uma única parcela, o valor total estabelecido como multa rescisória no contrato que vinculava o Racing ao jogador".

O Racing também quis enviar uma mensagem de despedida emocionante ao seu jovem jogador, que se formou integralmente na academia do clube.

O Racing declarou: "Desejamos a Sergio todo o sucesso que ele merece. Estamos muito orgulhosos da sua evolução e da maneira como você defendeu o escudo do clube durante todos esses anos. E os campos esportivos de El Sardinero serão sempre a sua casa".

O jornal AS informou que Sergio Martínez joga com o pé direito e atua na posição de volante central, sendo um jogador extremamente completo e altamente versátil.

O jovem jogador possui agilidade apesar de sua altura, além de um talento excepcional, e, embora suas tendências ofensivas sejam um pouco maiores do que seu pendor defensivo, ele é capaz de jogar em vários papéis, podendo ser um cadenciador, um jogador de contenção, um meio-campista ou um meia-atacante.

O plano do clube merengue é que Sergio Martínez comece sua trajetória com o Castilla e, depois, avance pelas etapas até chegar ao mais alto nível, seguindo uma evolução natural baseada no princípio do mérito.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora